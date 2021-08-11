"Были задействованы десятки медиков". Врач о состоянии Ромы Когодовского

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лечение пострадавших от ожогов мальчиков требовало мобилизации усилий многих врачей, заявил журналистам заведующий детским ожоговым отделением БСМП Игорь Зеленко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лечение таких пострадавших требует мобилизации всего коллектива не только нашей клиники, но и коллег из других клиник. Были задействованы десятки врачей. По-другому это было невозможно, - сказал Игорь Зеленко. - Большое спасибо коллегам, которые всегда откликались на наши просьбы, участвовали в консилиумах, непосредственно в лечении. Были задействованы врачи других специальностей и других клиник. Спасибо за поддержку и за помощь".

Говоря о лечении Ромы Когодовского, Игорь Зеленко рассказал, что проводился комплекс мероприятий по стабилизации состояния мальчика, а затем - комплексное хирургическое лечение. Операции были направлены на то, чтобы восстановить поврежденные кожные покровы и те ткани, которые погибли в результате воздействия высокой температуры. На данный момент состояние ребенка остается тяжелым, необходимо продолжать лечение, после чего его ждет реабилитация.

На протяжении всего периода лечения мама Ромы Мария Эдуардовна находится в одной палате с сыном, а с семьей общается по видео. Она призналась, что ей сейчас очень тяжело. Вместе с тем женщина очень благодарна врачам, медсестрам, санитаркам за их тяжелую работу. Лечение сына проходит исключительно за счет бюджетных средств. Никаких прогнозов касательно состояния здоровья сына мама пока не делает, ведь впереди его ожидает долгий путь восстановления и реабилитации.-0-