"Было сделано все возможное" - медики рассказали о борьбе за жизнь Кебича

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Светлана Галицкая рассказала сегодня журналистам о борьбе за жизнь первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслава Кебича 26 ноября привезла в клинику скорая медицинская помощь. В крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией его доставили в отделение анестезиологии и реанимации центра. "С этого момента мы активно боролись за его жизнь, боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент. Сразу же была налажена высокопоточная кислород-терапия. Он получал всю активную терапию, положенную в таких ситуациях", - подчеркнула Светлана Галицкая.

По ее словам, у Вячеслава Кебича было тяжелое, практически тотальное поражение легких, имелись сопутствующие заболевания. "Борьба с этим букетом заболеваний была очень длительной. Мы искренне надеялись на улучшение и выздоровление. Однако, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался. Он до последнего оставался оптимистом, боролся за жизнь, активно помогал нам, выполнял все назначения врачей. Нам очень тяжело терять пациента, который так хотел жить. Мы глубоко скорбим", - сказала заместитель главврача.

Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Воложинского района Минской области. Окончил Белорусский политехнический институт (сейчас БНТУ). С 1973 года был директором, с 1978-го - генеральным директором Минского станкостроительного завода им.Кирова. В 1980-1985 годах был на партийной работе. В 1985-1990 годах - заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совета Министров Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992).-0-