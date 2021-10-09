"Было состояние нестояния". Соболенко рассказала, как переносит корнавирус и самоизоляцию

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказала, как переносит корнавирус и самоизоляцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думала, что это обычный вирус. Но очень сильная слабость. Кости ломило ужасно сильно. У меня такого еще не было. Кашель, горло, нос. Очень сильно, невыносимо давило голову. Состояние нестояния было. И потом как-то постепенно начали пропадать запахи, вкус. Еще пока ничего особо не чувствую. Понимаю, что мне нужно есть… Думаю, рыбку бы сейчас, мясо… Вроде хочу, а потом вспоминаю: а смысл, я же все равно не почувствую вкус. И у меня сразу же пропадает аппетит", - рассказала спортсменка.

Арина Соболенка отметила, что в целом самоизоляцию и болезнь переносит не просто: "Особенно в первые дни я действительно очень сильно болела. Мне было вообще хре**во. Я лежала, не вставала. Практически не ела. Начал пропадать и вкус, и запах, и аппетит пропадал. А потом постепенно, как начало становиться лучше, уже стала тренироваться, двигаться. Вообще странный график получается. Потому что я ложусь спасть в 7-8 часов вечера. Просыпаюсь в 6-7 утра. И с каждым днем спится все дольше и дольше. Поэтому так себе "удовольствие". Хочется уже скорее на свободу".

"Повезло, что у меня есть балкон, терраса небольшая. Можно открывать окна. Я хотя бы дышу свежим воздухом. Потому что, например, в Австралии, когда мы сидели и нас не выпускали, там даже окон нельзя было открыть. Из-за этого очень сильно голова болела. С каждым днем все сильнее и сильнее", - сказала Арина Соболенко.

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