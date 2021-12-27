"Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге": ГАИ напоминает о безопасности во время каникул

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах во время каникул. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

За прошедшие выходные в республике произошло 597 ДТП с материальным ущербом. Совершено 18 ДТП, в которых 7 человек погибли и 20 получили травмы, в том числе 4 ребенка. В период зимних каникул и большого количества новогодних мероприятий значительно увеличивается количество детей на улицах и дорогах, а также возрастает число перевозок несовершеннолетних. К тому же снежная погода способствует играм детей во дворах.

"Госавтоинспекция призывает водителей повысить бдительность и неукоснительно соблюдать правила проезда пешеходных переходов. Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Особенно это касается дворовых территорий, мест проведения праздничных мероприятий, вблизи детских учреждений, парков, остановок общественного транспорта. Отправляясь в поездку с детьми, не забывайте о соблюдении правил безопасной перевозки. Ребенок до 12 лет должен перевозиться с использованием специального удерживающего устройства, а детей постарше необходимо пристегивать стандартным ремнем безопасности", - рассказали в МВД.

Родителям очень важно напомнить юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге и во дворе. Перед выходом на проезжую часть ребенок должен убедиться, что водители его заметили и остановили транспортные средства. Не забудьте прикрепить на одежду ребенка световозвращающие элементы. Малолетние дети должны находиться под постоянным контролем взрослых.

За 11 месяцев на дорогах страны погибли 17 детей, 398 получили травмы различной степени тяжести. Среди детей, получивших в ДТП смертельные травмы, 11 пассажиров, 5 пешеходов, 1 велосипедист. По вине водителей пострадали 76% несовершеннолетних.-0-