БЖД: билеты с электронной регистрацией можно будет купить и после отправления поезда

3 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже проездных документов с электронной регистрацией. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Александр Казачок.

"Это позволит покупать билеты с электронной регистрацией, даже когда поезда находятся в пути. Сейчас продажа таких билетов закрывается за час до отправления поезда", - пояснил он.

В настоящее время внедряется специальное оборудование и программное обеспечение, с помощью которого будут проверяться билеты, купленные после отправления поезда. "В мае, после праздников, мы планируем запустить пилотный проект в направлении Гомеля и Бреста", - сказал Александр Казачок. Он отметил, что речь идет о поездах бизнес-класса.

Ожидается, что к концу этого года все внутриреспубликанские поезда будут работать по новой технологии.-0-