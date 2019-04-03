БЖД: билеты с электронной регистрацией можно будет купить и после отправления поезда

3 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже проездных документов с электронной регистрацией. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Александр Казачок.
"Это позволит покупать билеты с электронной регистрацией, даже когда поезда находятся в пути. Сейчас продажа таких билетов закрывается за час до отправления поезда", - пояснил он.
В настоящее время внедряется специальное оборудование и программное обеспечение, с помощью которого будут проверяться билеты, купленные после отправления поезда. "В мае, после праздников, мы планируем запустить пилотный проект в направлении Гомеля и Бреста", - сказал Александр Казачок. Он отметил, что речь идет о поездах бизнес-класса.
Ожидается, что к концу этого года все внутриреспубликанские поезда будут работать по новой технологии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4063 BYN
|2.404 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1417 BYN
|2.141 BYN
|2.144 BYN
|RUB
|3.2883 BYN
|3.28 BYN
|3.29 BYN