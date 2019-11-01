БЖД будет продавать билеты на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану по местным тарифам

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 1 ноября изменила принципы тарифообразования на поездки пассажиров по территории России, Казахстана и Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Цель изменений - повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, следующих в международном сообщении с пересадкой.

Теперь пассажиры могут приобретать документ для проезда в поездах, курсирующих по России, Казахстану и Кыргызстану, в пунктах продажи и на сайте БЖД по внутреннему тарифу, действующему на территории этих стран. Например, если пассажир ранее покупал в пунктах продажи БЖД билет в плацкартный вагон поезда формирования РЖД Москва-Ярославль по международному тарифу за Br62,22, то с 1 ноября стоимость проезда составляет Br34,45 (по тарифу, действующему в России).

В свою очередь пассажиры других государств СНГ и Балтии могут в своих пунктах продажи оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Беларуси, по внутренним тарифам. Если пассажир ранее покупал проездной документ в пунктах продажи Российских железных дорог для проезда в плацкартном вагоне поезда БЖД Минск-Брест по международному тарифу за 1175 российских рублей, то теперь стоимость проезда по тарифу, действующему в Беларуси, составляет 359 российских рублей.

Более подробную информацию можно узнать на сайте БЖД и в контакт-центре по телефону 105.-0-