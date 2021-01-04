БЖД через интернет в декабре продала билетов на 4,7% больше

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги стали чаще покупать билеты онлайн. В декабре 2020 года удельный вес продажи билетов через интернет от общего количества проездных документов, оформленных на поезда с нумерованными местами, составил 43,9%, что на 4,7% больше, чем в ноябре 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Всего в декабре 2020 года с использованием единого раздела "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД и мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" на поезда с нумерованными местами оформлено более 229 тыс. проездных документов. Это на 34,4% больше, чем в ноябре 2020 года. Причем около 20 тыс. пассажиров при покупке билетов воспользовались возможностью онлайн-оплаты за пользование постельным бельем.

Растет популярность и электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в декабре онлайн приобретено более 72 тыс. проездных документов, что на 12,6% больше, чем в ноябре 2020 года.

С учетом сложившейся эпидемической ситуации Белорусская железная дорога для сокращения социальных контактов рекомендует пассажирам активно пользоваться дистанционными каналами продаж - это удобно, быстро и наиболее безопасно. При проезде в поездах БЖД советует использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.-0-