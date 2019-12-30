БЖД чествовала 3-миллионного интернет-пассажира за год

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога сегодня чествовала трехмиллионного интернет-пассажира 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейный электронный билет приобрела 29 декабря в едином разделе "Услуги пассажирам" официального сайта БЖД Любовь Гаркуша из Витебска. Девушка учится в магистратуре Белорусского государственного университета по специальности "математика и информационные технологии" (направление веб-программирование и интернет-технологии). Сегодня поездом №704 она отправилась на родину встречать с близкими Новый год.

Как отметил, поздравляя юбилейного пассажира, заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Денис Тонконог, для БЖД сегодня важный день. "В прошлом году мы смогли преодолеть в продаже электронных билетов только двухмиллионный рубеж (2 млн 571 тыс. - Прим. БЕЛТА), в этом году уже три миллиона билетов продано. Думаю, в дальнейшем темпы продаж сильно вырастут, поскольку мы активно развиваем это направление", - сказал он.

Денис Тонконог и Любовь Гаркуша

В частности, в декабре текущего года было запущено мобильное приложение "БЧ. Мой поезд", также с 1 декабря пассажирам, оформляющим электронные билеты с регистрацией при помощи мобильного приложения или на сайте БЖД, больше не нужно оплачивать комиссионный сбор.

"Мы делаем все, чтобы развивать сервис и максимально повысить комфорт для наших пассажиров, - подчеркнул Денис Тонконог. - К слову, будет расширена сфера применения услуги по расчетам бесконтактными банковскими картами в поездах. Специальными устройствами оснащены все поезда, и внутри республики можно производить расчет. Сейчас мы провели необходимую работу с банками, поставщиками связи и выработали техническое решение, которое позволит рассчитываться банковскими картами в международных поездах и за пределами страны. С нового года любой пассажир сможет рассчитаться карточкой в поезде".-0-

Фото Оксаны Манчук

БЖД расширит перечень поездов, электронный билет на которые можно купить за 15 минут до отправления Ранее для всех поездов действовало ограничение - электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции.