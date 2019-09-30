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30 сентября 2019, 12:30

БЖД до конца года запустит приложение по продаже билетов на электрички и поезда городских линий

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение Белорусской железной дороги по продаже электронных билетов на поезда городских линий и электрички запустят до конца этого года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главного инженера БЖД Геннадий Глевицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Глевицкий во время брифинга
Геннадий Глевицкий во время брифинга

Геннадий Глевицкий отметил, что в числе новых технологических решений БЖД - оформление в разделе "Услуги пассажирам" электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами (к ним относятся региональные линии экономкласса, городские линии). Это даст возможность пассажирам через интернет оформлять проезд во всех видах сообщений, в том числе при проезде с пересадками.

Специалисты БЖД уже разработали мобильное приложение для продажи электронных билетов на поезда как с нумерованными, так и ненумерованными местами. С 1 октября начинается опытная эксплуатация приложения в закрытой группе пользователей. "Некоторую фокус-группу мы уже собрали сами, но присоединиться к ней могут все желающие - для этого нужно прийти на наш стенд на выставке "Транспорт и логистика - 2019" и оставить заявку, - рассказал Геннадий Глевицкий. - До конца года мы это приложение уже полностью запустим".

В тестовом режиме приложение будет работать на базе Android. Потом появится версия для iOS.

Заместитель главного инженера БЖД рассказал, что параллельно с разработкой мобильного приложения модернизирована и система продажи электронных билетов. "Сейчас она готова к промышленной эксплуатации, но прежде чем выйти на неограниченный полигон (а это сотни тысяч пользователей), мы хотим в течение нескольких недель (до месяца) провести тестирование в режиме реальных продаж и поездок на ограниченном количестве пользователей", - пояснил он. Это позволит исправить недочеты, если такие будут выявлены.

Журналистам рассказали еще об одной разработке БЖД - мобильном терминале для контроля электронных билетов в поездах с ненумерованными местами. В ближайшее время его также протестируют. Электронный билет будет представлять собой PDF-файл с QR-кодом. С помощью специального терминала код будут считывать с экрана телефона или распечатанного билета. Это новая технология, пока она не реализована ни одной из стран-соседок Беларуси.-0-

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