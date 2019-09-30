БЖД до конца года запустит приложение по продаже билетов на электрички и поезда городских линий

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение Белорусской железной дороги по продаже электронных билетов на поезда городских линий и электрички запустят до конца этого года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главного инженера БЖД Геннадий Глевицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Глевицкий во время брифинга

Геннадий Глевицкий отметил, что в числе новых технологических решений БЖД - оформление в разделе "Услуги пассажирам" электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами (к ним относятся региональные линии экономкласса, городские линии). Это даст возможность пассажирам через интернет оформлять проезд во всех видах сообщений, в том числе при проезде с пересадками.

Специалисты БЖД уже разработали мобильное приложение для продажи электронных билетов на поезда как с нумерованными, так и ненумерованными местами. С 1 октября начинается опытная эксплуатация приложения в закрытой группе пользователей. "Некоторую фокус-группу мы уже собрали сами, но присоединиться к ней могут все желающие - для этого нужно прийти на наш стенд на выставке "Транспорт и логистика - 2019" и оставить заявку, - рассказал Геннадий Глевицкий. - До конца года мы это приложение уже полностью запустим".

В тестовом режиме приложение будет работать на базе Android. Потом появится версия для iOS.

Заместитель главного инженера БЖД рассказал, что параллельно с разработкой мобильного приложения модернизирована и система продажи электронных билетов. "Сейчас она готова к промышленной эксплуатации, но прежде чем выйти на неограниченный полигон (а это сотни тысяч пользователей), мы хотим в течение нескольких недель (до месяца) провести тестирование в режиме реальных продаж и поездок на ограниченном количестве пользователей", - пояснил он. Это позволит исправить недочеты, если такие будут выявлены.

Журналистам рассказали еще об одной разработке БЖД - мобильном терминале для контроля электронных билетов в поездах с ненумерованными местами. В ближайшее время его также протестируют. Электронный билет будет представлять собой PDF-файл с QR-кодом. С помощью специального терминала код будут считывать с экрана телефона или распечатанного билета. Это новая технология, пока она не реализована ни одной из стран-соседок Беларуси.-0-