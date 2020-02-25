БЖД готова практически полностью обслуживать пассажиров по электронным проездным документам

25 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога готова практически полностью обслуживать пассажиров по электронным проездным документам. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы практически полностью готовы обслуживать наших пассажиров по электронным проездным документам, главное, чтобы это было удобно, чтобы пассажир к этому привык и пользовался сервисом. Всего в 2019 году через сайт БЖД продано более 3 млн электронных проездных документов, это 25% от общего количества проданных документов на поезда с пронумерованными местами, то есть каждый 4 документ, который приобрели пассажиры, был электронным", - отметил Александр Дрожжа.

В прошлом году проведена серьезная работа по усовершенствованию на сайте БЖД раздела "Услуги пассажирам". "Мы разработали и внедрили мобильное приложение для покупки билетов, причем через приложение можно купить билет не только на поезд с пронумерованными местами, но и с не пронумерованными, то есть на поезда регионального сообщения. В итоге доля электронных проездных в общем количестве проданных билетов за январь 2020 года выросла до 30%, - сообщил Александр Дрожжа. - И мы призываем клиентов БЖД активно пользоваться данным сервисом, это удобно, быстро, современно, не надо стоять в очередях".

Уже практически все поезда имеют электронную регистрацию. "Осталось буквально несколько поездов, которые ее не имеют, это поезда с Украиной. Но в 2020 году мы этот вопрос с украинскими коллегами сможем решить", - добавил он.

Всего в 2019 году услугами БЖД воспользовались почти 80 млн пассажиров, из них 3,8 млн - в международном сообщении. "Около 70% перевозок международного сообщения осуществляется с Россией. В конце 2019 года расширена сеть беспересадочного сообщения со странами Западной Европы, если конкретно, то с Варшавой. Также появился поезд Брест-Прага. Сейчас работаем с западными партнерами по поводу его продления до Венгрии", - сказал Александр Дрожжа.-0-