БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во взаимодействии Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД" и согласно решениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Беларусью и Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Так, у фирменного скорого поезда "Беларусь" №2/1 Минск - Москва формирования Белорусской железной дороги возобновлена остановка для посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная.

На этой же станции для посадки/высадки пассажиров предусмотрена остановка и фирменного поезда "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") с возможностью проезда на участке Минск - Москва - Минск.

Кроме того, поезд №79/80 Калининград - Санкт-Петербург отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля будет делать остановку для посадки/высадки пассажиров на станции Витебск с возможностью проезда на участке Витебск - Санкт-Петербург - Витебск.

Поезд №360/359 Калининград - Адлер отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля будет останавливаться для посадки/высадки пассажиров на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная с возможностью проезда на участке Минск - Адлер - Минск.

В БЖД обращают внимание, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и России.

Актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).

Белорусская железная дорога будет оперативно информировать о возобновлении международного пассажирского сообщения.-0-