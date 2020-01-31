БЖД информирует об изменении движения некоторых поездов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога информирует об изменениях в порядке курсирования ряда поездов межрегиональных и региональных линий экономкласса, а также прицепных вагонов в связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на перегоне Центролит - Прибор участка Гомель - Калинковичи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Так, поезд №621 Гомель - Калинковичи - Минск отправлением со станции Гомель 4, 5, 18, 19 февраля, 31 марта и 1 апреля будет отменен. Поезд №670 Минск - Калинковичи - Гомель 4, 5, 18 и 19 февраля, а также 31 марта и 1 апреля пойдет по маршруту Минск - Калинковичи - Речица. Поезд №669 Гомель - Калинковичи - Минск 5, 6, 19 и 21 февраля, а также 1 и 2 апреля - по маршруту Речица - Калинковичи - Минск.

В БЖД обращают внимание пассажиров на то, что 4-6, 18-20 февраля и 31 марта - 2 апреля прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Гомелем и Речицей осуществляться не будут, поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса, курсирующие на данном участке, будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия, других изменениях в расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также по единому номеру 105 Контакт-центра БЖД.-0-