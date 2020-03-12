БЖД изменила расписание поездов из-за перехода ЕС и Украины на летнее время

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога скорректировала расписание международных поездов из-за перехода стран Евросоюза и Украины на летнее время в ночь с 28 на 29 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд №805 Минск - Вильнюс, который отправляется из Минска в 7.35 и прибывает в конечный пункт следования в 9.05, будет прибывать в Вильнюс в 10.05 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд №806 Вильнюс - Минск, который отбывает из Вильнюса в 18.30 и приезжает в столицу Беларуси в 22.00, будет отправляться из Вильнюса в 19.30. Время прибытия в Минск останется прежним.

Поезд №85/86 Киев - Минск, который отправляется из Киева в 21.09 и прибывает в Минск в 8.38, после перехода на летнее время будет следовать из Киева в 22.07. Время прибытия поезда в Минск (8.38) и отправления его из столицы Беларуси (22.40) останется без изменений. В Киев поезд будет прибывать в 8.56.

Поезд №136 Брест - Прага с 29 марта будет отправляться со станции Брест-Центральный в 6.11 (до перехода на летнее время отправление было в 7.11) и прибывать в Прагу без изменений в 17.40. В обратном направлении поезд будет отправляться из Праги без изменений в 10.23 и прибывать на станцию Брест-Центральный с 30 марта в 00.01.

Для пассажиров, которые едут из Минска в Прагу, предусмотрена возможность следования поездом №655 Минск - Брест с отправлением из Минска в 00.10 и прибытием на станцию Брест-Центральный в 3.48. При следовании в обратном направлении предусмотрены поезда №656 Брест - Минск (Брест-Центральный - 2.37, Минск-Пассажирский - 6.10), а также №96 Брест - Москва (Брест-Центральный - 1.10, Минск-Пассажирский - 6.19).

С учетом перехода стран ЕС и Украины на летнее время и изменений в графике движения международных поездов также скорректировано расписание отдельных поездов, курсирующих по территории Беларуси.

Более подробную информацию о расписании поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра 105.-0-