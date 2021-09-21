БЖД изучит спрос на ночные перевозки между Минском и городами-спутниками

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для изучения спроса на перевозки пассажиров между Минском и развивающимися городами-спутниками Белорусская железная дорога с 27 сентября по 10 ноября назначила в ночное время поезда городских линий и ускоренные поезда региональных линий экономкласса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Назначены поезда №7202 Минск - Руденск, отправлением со ст.Минск-Пассажирский в 00.51 и прибытием на ст.Руденск в 01.44; №7270 Минск - Красное Знамя, отправлением со ст.Минск-Пассажирский в 00.20 и прибытием на ст.Красное Знамя в 01.32; №7301 Минск - Беларусь, отправлением со ст.Минск-Пассажирский 00.46 и прибытием на ст.Беларусь в 01.23; №7042 Столбцы - Минск, отправлением со ст.Столбцы в 23.04 и прибытием на ст.Минск-Пассажирский в 00.16; №7041 Минск - Столбцы, отправлением со ст.Минск-Пассажирский в 00.48 и прибытием на ст.Столбцы в 02.04.

В указанный период будет осуществляться мониторинг населенности поездов, в том числе получение данных о собирательном образе среднестатистического пассажира (возраст, пол, место жительства, сфера деятельности, социальный статус, цель и маршрут поездки).

По результатам мониторинга будет рассматриваться формирование сбалансированной организационной схемы транспортного обслуживания этих участков, в том числе и с применением автотранспорта.

С учетом ранее проведенного мониторинга скорректировано расписание движения утренних поездов региональных линий экономкласса: №6003 Борисов - Минск, №6806 Столбцы - Минск, №6905 Осиповичи - Минск.

Более подробную информацию о графике движения данных поездов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" или по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-