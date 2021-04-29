БЖД на майские праздники назначила дополнительный поезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока на майские праздники в сообщении Минск - Санкт-Петербург - Минск Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО "РЖД" назначила дополнительный поезд №250/249 Минск - Санкт-Петербург. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Из Минска поезд будет отправляться 7, 8, 9, 10 мая в 19.02 и прибывать в Санкт-Петербург 8, 9, 10, 11 мая в 9.16.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 8, 9, 10, 11 мая в 14.26 и прибудет в столицу Беларуси 9, 10, 11, 12 мая в 5.08.

В БЖД обращают внимание, что осуществление проезда указанным поездом предусмотрено только для граждан Беларуси и России.

Также в пресс-центре напомнили, что пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.

Более подробную информацию о стоимости и правилах проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47).-0-