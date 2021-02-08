БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на первый рейс поезда №2 Минск - Москва продала 236 билетов. В обратном направлении на поезд №1 Москва - Минск пассажиры приобрели 229 билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Сегодня в 22.10 в первую поездку из Минска в Москву отправится фирменный поезд "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва.

В столицу России он прибудет в 8.13 следующих суток. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 9 февраля в 22.13 и прибудет в Минск 10 февраля в 7.26. Далее из Минска он будет курсировать по четным, а из Москвы - по нечетным дням.

В настоящее время проезд в сообщении Минск - Москва - Минск возможен только для граждан Беларуси и России.

В БЖД обращают внимание на то, что лицам, прибывающим в Российскую Федерацию из-за рубежа железнодорожным транспортом, необходимо представить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения госграницы РФ. Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства - члена ЕАЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте (согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении).

Иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, прибывающие на территорию Беларуси (исключение составляют граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси), также должны иметь при себе оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненного не позднее трех суток до даты пересечения госграницы Беларуси (согласно постановлению Совмина №624 от 30 октября 2020 года "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания").

Кроме этого, пассажирам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Актуальную информацию о движении международных пассажирских поездов, стоимости и порядке проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра БЖД 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375-222 39-25-47).

В БЖД напоминают: международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией в соответствии с решением правительства РФ восстановлено с 00.00 8 февраля 2021 года.

Белорусская железная дорога будет оперативно информировать пассажиров о возобновлении движения других международных поездов.-0-