БЖД на всех крупных станциях внедрит новую автоматизированную систему

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога внедрит на крупнейших станциях автоматизированную систему для контроля и учета работы маневровых локомотивов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Автоматизированное рабочее место маневрового диспетчера (АРМ ДСЦ) разработано на основе действующей автоматизированной системы управления станцией АСУС для решения задач, связанных с оптимизацией станционной работы. В основе работы АРМ ДСЦ лежит использование геоинформационных систем. "Рабочее место позволяет с помощью ГИС-технологий осуществлять в онлайн-режиме диспетчерский контроль за дислокацией маневровых локомотивов, автоматически фиксировать время начала и окончания маневровых операций, учитывать пройденное локомотивом расстояние и количество перемещаемых вагонов, а также определять загрузку и производительность маневрового локомотива", - рассказали в пресс-центре.

Пилотный проект реализован в 2021 году на ст.Степянка Минского отделения БЖД, где АРМ ДСЦ было апробировано и сейчас внедрено в промышленную эксплуатацию.

"АРМ ДСЦ позволяет улучшить систему организации работы маневровых локомотивов, повысить оперативность и достоверность анализа их работы и, как следствие, обеспечить более эффективное нормирование требуемого парка тепловозов и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов", - отметили в БЖД.

В настоящее время идет подготовка комплексного плана по внедрению системы на станциях Белорусской железной дороги. Планируется, что система АРМ ДСЦ будет установлена в первую очередь на всех железнодорожных узлах, а также всех крупных станциях БЖД, на которых производится маневровая работа.-0-