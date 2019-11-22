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Общество
22 ноября 2019, 21:30

БЖД намерена развивать перевозки в сообщении с Калининградской областью

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение с самым западным регионом России Калининградской областью - среди приоритетных и перспективных для Белорусской железной дороги направлений, поскольку имеется значительный резерв для увеличения объемов перевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.

За 10 месяцев этого года Белорусской железной дорогой в сообщении с Калининградской областью перевезено 8,1 млн т грузов. Наибольший объем экспорта по железной дороге из Беларуси в Калининградскую область составляют цемент, строительные грузы и продовольственные товары. Среди белорусских предприятий-экспортеров наиболее крупные - ООО "Белагротерминал", ОАО "Белорусский цементный завод", ОАО "Беларуськалий", РУПП "Гранит", ОАО "Красносельскстройматериалы" и ОАО "Доломит".

Особое внимание Белорусская железная дорога уделяет перевозке грузов контейнерными поездами. За январь-октябрь 2019 года общий объем перевозок грузов в контейнерах в сообщении с Калининградской областью транзитом по территории Беларуси вырос в 1,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил более 22 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Белорусская железная дорога 25 ноября примет участие в 16-м заседании белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного управления Беларуси с Калининградской областью, которое состоится в Минске.

В Калининграде 5 декабря БЖД при поддержке отделения посольства Беларуси в России в городе Калининграде, правительства Калининградской области и Калининградской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" проводит круглый стол "Транспортно-логистический потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью". Деловая программа включает вопросы по перевозке и привлечению грузопотоков в Калининградском направлении, тарифным условиям дороги при организации перевозок российских внешнеторговых грузов.-0-

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