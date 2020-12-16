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16 декабря 2020, 11:50

БЖД напомнит 18 декабря о безопасном поведении на железной дороге

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 18 декабря проведет акцию "Стоп - неверный шаг", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Мероприятия акции пройдут на железнодорожных объектах и участках, где было отмечено наибольшее количество нарушений при переходе путей и связанных с этим несчастных случаев. С нарушителями проведут разъяснительные беседы, вручат им памятки по безопасности на железнодорожном транспорте, а также дадут рекомендации по профилактике COVID-19.

Цель акции - проинформировать о правилах поведения на железной дороге, снизить количество нарушений при переходе железнодорожных путей в неустановленных местах и связанных с этим случаев травматизма.

С начала этого года на Белорусской железной дороге произошло 97 случаев непроизводственного травматизма, что на 12 меньше, чем в 2019 году. 63 человека погибли, 34 травмированы. Среди пострадавших - шесть несовершеннолетних.

По данным БЖД, основная причина несчастных случаев - несоблюдение мер безопасности - нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время перехода ж/д путей, фотографирование на объектах железнодорожного транспорта, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов и т.д.

БЖД призывает быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта, не ходить по путям в неустановленных местах, не переходить и не перебегать через пути перед идущим поездом, если расстояние до него менее 400 м. Не стоит переходить через пути сразу же после прохода поезда, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора. На станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

За проход по железнодорожным путям в неустановленных местах грозит штраф до 2 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-

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