БЖД назначила 215 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В новогодние, рождественские праздники, а также период каникул с 21 декабря по 9 января Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов: 126 поездов в межрегиональном сообщении и 89 в международном", - уточнили в пресс-центре.

Больше всего поездов назначено на 28, 30 и 31 декабря и 2, 7 и 8 января.

В межрегиональном сообщении доппоезда и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярным у пассажиров направлениям: Минск - Гомель - Минск, Минск - Брест - Минск, Минск - Пинск - Минск, Минск - Калинковичи - Гомель, Минск - Полоцк - Минск, Мозырь (ст.Козенки) - Минск - Мозырь (ст.Козенки), Могилев - Гомель - Могилев, Могилев - Витебск - Могилев, Брест - Витебск - Брест, Могилев - Брест - Могилев.

В международном сообщении дополнительные поезда назначены по маршрутам: Минск - Москва - Минск, Гродно - Минск - Санкт-Петербург, Москва - Брест - Москва, Москва - Калининград - Москва, Санкт-Петербург - Брянск, Санкт-Петербург - Смоленск - Санкт-Петербург, Калининград - Москва - Калининград, Могилев-Львов - Могилев, Минск - Вильнюс - Минск, Киев - Рига - Киев.

Билеты на дополнительные поезда можно купить в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам" и с помощью мобильного приложения "БЧ.Мой поезд".

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону контакт-центра 105.-0-