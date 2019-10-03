БЖД назначила 50 дополнительных поездов с 1 по 10 ноября

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила 50 дополнительных поездов, которые будут курсировать с 1 по 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"В дни ноябрьских праздников и осенних школьных каникул (с 1 по 10 ноября) БЖД назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении", - отметили в пресс-центре.
Так, в межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда. Их назначение и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Могилев, Минск - Пинск, Могилев - Гомель, Полоцк - Минск.
В международном сообщении дополнительные поезда назначены по маршрутам: Минск - Вильнюс - Минск, Гомель - Сновск - Гомель, Минск - Львов - Минск.
В БЖД отметили, что работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях еще продолжается.
Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону контакт-центра БЖД 105.-0-