БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила 88 дополнительных поездов во внутриреспубликанском сообщении на новогодние и рождественские праздники (с 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Пинск, Минск - Калинковичи - Гомель, Мозырь (станция Козенки) - Минск.

"Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах страны начинается за 45 суток до отправления", - напомнили в БЖД.

Более подробную информацию о времени отправления дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, а также по телефону контакт-центра 105.-0-