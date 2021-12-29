БЖД назначила более 100 дополнительных поездов на праздники

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога уже назначила более 100 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД назначила еще два дополнительных поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 752/751 Минск - Гомель, которые будут курсировать по белорусской магистрали 31 декабря и 2 января. Из Минска поезда будут отправляться в 15.50 и прибывать в Гомель в 19.06. В обратном направлении из Гомеля поезда отправятся в 19.50 и прибудут в столицу Беларуси в 22.59. В пути следования они будут делать остановки на станциях Осиповичи-1, Бобруйск, Жлобин, Буда-Кошелевская.

Всего на праздники назначено более 100 дополнительных поездов в республиканском и международном сообщениях. В республиканском сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Могилев, Минск - Пинск, Минск - Коммунары, Гродно - Орша - Коммунары. В международном сообщении дополнительные поезда назначены по маршрутам Минск - Москва и Минск - Санкт-Петербург.

Более подробную информацию о времени отправления дополнительных поездов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону контакт-центра БЖД 105.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты.-0-