БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на праздники

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов на предстоящие праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в выходные дни в третьей декаде апреля дополнительно назначены поезда в сообщении Минск - Брест.

Так, на 23 и 30 апреля дополнительно предусмотрено курсирование поезда №753 Минск - Брест. Он отправится из Минска в 16.53 и прибудет в Брест в 20.45.

На 25 апреля назначен поезд №630 Брест - Минск, отправлением из Бреста в 18.32 и прибытием в столицу в 23.51.

26 апреля будет курсировать поезд №629 Минск - Брест, отправлением из Минска в 00.38 и прибытием в Брест в 05.47.

На майские праздники и Радуницу с 2 по 11 мая уже назначено 69 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск - Брест, Минск - Гомель, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Коммунары, Минск - Пинск, Минск - Светлогорск, Витебск - Брест, Гомель - Витебск, Гродно - Орша - Кричев.

Кроме того, будет увеличено количество мест для пассажиров в поездах №747/748, 710/709 Минск - Гомель 8, 10 и 11 мая.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.-0-