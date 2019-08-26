БЖД назначила для гостей фестиваля LidBeer 2019 дополнительный поезд из Минска

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на 7 сентября дополнительный поезд в сообщении Минск-Лида. Это связано с проведением в городе фестиваля хмеля, солода и воды LidBeer 2019, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №693 отправится из Минска 7 сентября в 12.14 и прибудет на станцию Лида в 15.41.

Гости и участники праздника смогут побывать на концертах, окунуться в праздничную атмосферу и на поезде №694 выехать из Лиды ночью 8 сентября в 1.15. В столицу поезд прибудет в 5.28.

Стоимость проезда в купейном вагоне составит Br10,75, в плацкартном вагоне - Br7,79.

Более подробную информацию о расписании движения поездов, курсирующих до станции Лида, можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону контакт-центра 105.-0-