БЖД назначила дополнительные поезда Брест-Витебск и Гродно-Минск на новогодние праздники

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда Брест - Витебск и Гродно - Минск на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд межрегиональных линий эконом-класса №652/651 Брест - Витебск - Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря, а также 3 и 10 января. Поезд №628/627 Гродно - Минск - Гродно отправится из Гродно 29 декабря, а из Минска - 30 декабря.

Кроме того, с учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд №725/726 Минск - Брест - Минск с отправлением из Минска и Бреста 30 декабря будет курсировать сдвоенным составом.

Ранее БЖД уже назначила более 70 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря по 11 января по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск - Друя), Полоцк - Минск, Минск - Пинск, Минск - Светлогорск, Гомель - Витебск, Гродно - Кричев - Коммунары. "Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена", - отметили в пресс-центре.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

Белорусская железная дорога с учетом текущей эпидемиологической ситуации рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.-0-