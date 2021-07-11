БЖД назначила дополнительный поезд по маршруту Брест-Москва-Брест с 15 по 20 июля

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 15 по 20 июля назначила дополнительный поезд по маршруту Брест - Москва - Брест, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров БЖД во взаимодействии с ОАО "РЖД" назначила дополнительный поезд №228/227 Брест - Москва.

Из Бреста поезд будет отправляться с 15 по 19 июля в 18.23 и прибывать в Москву в 9.23 следующих суток. Из Москвы поезд отправится с 16 по 19 июля в 23.30, а 20 июля - в 23.03 и прибудет в Брест в 14.01 следующих суток.

В пресс-центре обращают внимание, что осуществление проезда указанным поездом предусмотрено только для граждан Беларуси и России.

В БЖД напоминают, что с 10 июля 2021 года граждане Беларуси смогут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19". При нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо соблюдать масочный режим.

Более подробную информацию о стоимости и правилах проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).-0-