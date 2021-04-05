ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Житель Новинок травмирован поездом Минск-Могилев Происшествия
16:54 Экспозиция белорусских предприятий открылась на промышленной выставке в Узбекистане Экономика
16:53 БЖД не будет продавать билеты через интернет на поезда с ненумерованными местами утром 6 апреля Общество
16:48 Страны ЕАЭС проведут дополнительные консультации по ввозным пошлинам на сахар Экономика
16:44 ФОТОФАКТ: Теплый весенний день в Витебске Регионы
16:43 Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня Общество
16:41 Кухарев поручил навести порядок в отдаленных районах Минска Регионы
16:39 Путин подписал законы о лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов В мире
16:38 Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционе Экономика
16:35 В Полоцке детей с 4 лет будут обучать программированию без компьютера Регионы
16:24 Работа систем отопления в Минске взята на особый контроль Регионы
16:21 Тактическое учение проходит на Гожском полигоне Общество
16:13 Сотрудница университета МЧС выиграла золото на экстремальных беговых стартах Bison Trail Общество
16:03 Повный: нам необходимо объединять усилия для достижения мира, единства и согласия Общество
16:00 Уголовное дело возбуждено за распространение информации о частной жизни депутата Происшествия
15:51 Флорида объявила режим ЧП из-за угрозы утечки промышленных отходов В мире
15:43 МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре Общество
15:41 Стартовал первый этап международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой" Общество
15:39 Постсовет ОДКБ рассмотрел план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны Политика
15:29 Экспорт цемента через БУТБ в I квартале вырос в 5 раз Экономика
15:25 Жительницу Столинского района подозревают в убийстве сожителя Происшествия
15:24 От промкооперации до сотрудничества в IT - Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии Экономика
15:24 С новостройки в Минске сорвалась люлька с двумя рабочими Происшествия
15:14 Синтез сакрального и светского: выставочный проект о Христе откроется 14 апреля в НХМ Культура
15:06 Беларуси и Таджикистану нужно активнее реализовывать проекты в сельском хозяйстве - Крупко Экономика
14:43 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кальяри Спорт
14:36 Пьяный таксист сбил осветительную опору в Барановичах Происшествия
14:36 БМЗ освоил производство семи новых видов металлопродукции Экономика
14:32 ФОТОФАКТ: Макаки-пловцы развлекаются на острове обезьян на юге Китая Калейдоскоп
14:29 РЕПОРТАЖ: Инклюзивно и уникально - как в Гомеле расширяют горизонты для людей с неограниченными возможностями Регионы
Все новости
Все новости
Общество
05 апреля 2021, 16:53

БЖД не будет продавать билеты через интернет на поезда с ненумерованными местами утром 6 апреля

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 6 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 6 апреля с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - сказали в пресс-центре.

БЖД просит пассажиров в указанный период времени обращаться в билетные кассы.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЖД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня
Во время учений. Фото из архива Тактическое учение проходит на Гожском полигоне
Фото mchs.gov.by Сотрудница университета МЧС выиграла золото на экстремальных беговых стартах Bison Trail
Фото БРСМ Повный: нам необходимо объединять усилия для достижения мира, единства и согласия
Фото из архива МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре
Фото из архива Стартовал первый этап международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой"
Главное
"Идет информационная война" - Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния
Луцкий: важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе
Топ-новости
Лукашенко назначил новых помощников - инспекторов по Минской и Гомельской областям
Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня
Работа Мининформа будет приведена в соответствие с требованиями времени - Перцов
Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!
Через российские порты уже отгружено более 220 тыс. т белорусских нефтепродуктов
Работа систем отопления в Минске взята на особый контроль
За сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723
Белорусская калийная компания подписала контракт на поставки удобрений в Индию по $280 за тонну
От промкооперации до сотрудничества в IT - Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии
Постсовет ОДКБ рассмотрел план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны
МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кальяри
Важно знать и решать проблемы людей - новый помощник Президента по Минской области
В Кличевском районе началась реконструкция мемориального комплекса "Усакино"
Кадровая политика и экономика - новый помощник Президента по Гомельской области назвал приоритеты
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.