БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 14 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением плановых технических работ 14 мая с 10.00 до 11.00 будут недоступны покупка и возврат электронных билетов в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также покупка билетов через терминалы самообслуживания, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Также с 11.00 до 14.00 указанные системы могут быть временно недоступны. Для покупки проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-