БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет утром 15 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с проведением плановых технических работ 15 декабря с 9.00 до 10.00 будет закрыта возможность покупки электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" официального сайта БЖД и мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Для приобретения проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД или воспользоваться терминалами самообслуживания", - говорится в сообщении.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-