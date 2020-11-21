БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с уведомлением, полученным от СООО "Белорусские облачные технологии", о возможных перебоях информационного обмена с 23.30 21 ноября до 4.00 22 ноября в системе продажи проездных документов через интернет будет закрыта возможность оплаты билетов с использованием систем "Расчет" (АИС ЕРИП) и "Интернет-банкинг" ОАО "Беларусбанк", - рассказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-