БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 31 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 31 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"От ОАО "Банковский процессинговый центр" получена информация о проведении плановых технических работ. В связи с этим с 23.30 30 октября до 4.00 31 октября будут недоступны покупка и возврат электронных билетов в системе продажи проездных документов через сеть Интернет. Просим пассажиров в указанный период времени обращаться в билетные кассы", - сказали в БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-