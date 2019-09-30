БЖД: новые терминалы самообслуживания будут установлены на всех ж/д вокзалах

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые терминалы самообслуживания для продажи билетов на поезда региональных линий эконом-класса и городских линий планируется установить на всех железнодорожных вокзалах Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Александр Захаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время новые терминалы эксплуатируются только на вокзале станции Минск-Пассажирский. "Уже получена партия, которая в ближайшее время будет распределена на другие вокзалы Минского отделения дороги. К концу года ожидается еще одна партия. Стоит задача, чтобы такие терминалы в обязательном порядке были установлены на всех вокзалах (их у нас 19)", - сказал Александр Захаревич.

Новые терминалы, по сравнению с уже действующими, обладают расширенным функционалом. Они принимают оплату с использованием платежных карточек всех банков, включая зарубежные, и поддерживают технологию приема платежей по бесконтактным карточкам. Основным новшеством является возможность оплаты проездного документа наличными деньгами. Терминал принимает купюры и монеты, выдает сдачу. Интерфейс терминала позволяет оформлять проездные документы на 3 языках (белорусский, русский и английский).

С использованием новых терминалов в августе продано более 46 тыс. билетов. В настоящее время Белорусская железная дорога эксплуатирует 87 терминалов самообслуживания, с использованием которых в 2019 году пассажиры оформили более 1,3 млн проездных документов.-0-