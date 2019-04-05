БЖД оборудовала беспроводным доступом в интернет все поезда городских линий

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога оборудовала беспроводным доступом в интернет все поезда городских линий, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В феврале - марте этого года были завершены работы по организации доступа к сети интернет в шести составах электропоездов городских линий серии ЭПГ. Теперь бесплатно подключиться к интернету через Wi-Fi можно во всех поездах городских линий, которые курсируют по маршрутам Минск - Руденск, Минск - Смолевичи и Минск - станция Беларусь (г. Заславль)", - рассказали в БЖД.

Для подключения к интернету необходимо пройти регистрацию. Код доступа пассажиры получат с помощью SMS на номер мобильного телефона. Воспользоваться бесплатным Wi-Fi могут абоненты всех белорусских мобильных операторов, а также гости страны, чьи мобильные телефоны находятся в роуминге.

Впервые услуга бесплатного доступа к Wi-Fi появилась в августе 2016 года в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск - Гомель.-0-