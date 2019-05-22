БЖД организовала для пассажиров с нарушениями слуха связь через Skype

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения качества обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями Белорусская железная дорога совместно с общественным объединением "Белорусское общество глухих" (БелОГ) организовала канал связи через приложение Skype. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Пассажиру с нарушением слуха, которому нужна помощь в оказании услуг железнодорожного транспорта, предлагают воспользоваться сервисом по ссылкам, размещенным на сайте БЖД в разделе "105 Контакт-центр". Таким образом он может связаться на языке жестов со специалистом Белорусского общества глухих, а тот в свою очередь в онлайн-режиме узнает информацию у оператора контакт-центра.

"Проведенная работа направлена на повышение доступности железнодорожного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями и является продолжением функционала единого телефонного номера поддержки пассажиров 151", - отметили в пресс-центре.

С помощью этого телефонного номера осуществляется информационная поддержка дистанционных каналов продаж проездных документов (через интернет), ситуационная помощь лицам с ограниченными физическими возможностями, а также помощь в урегулировании нестандартных ситуаций при получении пассажирами услуг железнодорожного транспорта.-0-