БЖД организовала дополнительные поезда от Минска до Бреста

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога организовала дополнительные поезда в сообщении Минск - Брест - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В пятницу, 26 марта и 2 апреля, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №753 отправится из Минска в 16.53 и прибудет в Брест в 20.45.

В воскресенье, 28 марта, назначен поезд №754 Брест - Минск отправлением из Бреста в 17.37 и прибытием в Минск в 21.17.

Кроме того, поезд №727/728 межрегиональных линий бизнес-класса в субботу, 27 марта, будет следовать в сообщении Минск - Брест - Минск сдвоенным составом.

Более подробную информацию о времени отправления дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-