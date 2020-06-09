БЖД откроет регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск в июне

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога откроет регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск в июне, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Завершается электрификация участка Жлобин-Подольский - Светлогорск-на-Березине. В настоящее время начаты испытательные и приемочные работы с последующим вводом электрифицированного участка в опытную эксплуатацию", - рассказали в пресс-центре.

Для организации пассажирского сообщения, связывающего Светлогорск со Жлобином и Минском, разработан график движения поездов межрегиональных линий составами ЭПр и ЭР9.

Электрификация участка Жлобин-Подольский - Светлогорск-на-Березине и открытие регулярного движения электропоездов - один из этапов реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров протяженностью 141 км. Этот этап планируется завершить до конца 2021 года. "В перспективе это позволит организовать движение пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге по этому маршруту", - отметили в БЖД.-0-