БЖД открыла продажу билетов на новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога открыла продажу билетов на новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"График движения поездов на 2020/2021 год на дорогах стран СНГ и Балтии начнет действовать с 00.00 часов 13 декабря. В сообщении Минск - Могилев графиком предусмотрено ежедневное курсирование трех пар поездов межрегиональных линий бизнес-класса. Время в пути - менее 3 часов. На данном маршруте между Минском и Могилевом запланированы остановки по станциям Осиповичи, Елизово и Несета", - рассказали в БЖД.

Маршрут Минск - Могилев будут обслуживать шестивагонные дизель-поезда ДП6. В поезде имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Стоимость проезда от Минска до Могилева на местах второго класса составит Br13,07, а на местах первого класса - Br18,02.

Кроме того, с 13 декабря до трех пар в сутки будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса ДП6 между Минском и Витебском. Дополнительно у поезда №711 Витебск - Минск (отправление из Витебска в 19.08) появятся остановки по станциям Крупки, Жодино и Смолевичи. Также в новом графике в сообщении Минск - Гродно ускорены поезда №729/730 межрегиональных линий бизнес-класса.

Кроме того, предусмотрено курсирование нового поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск - Пинск. Перевозки будут осуществляться по пятницам и воскресеньям современными дизель-поездами ДП3. Поезд №859 будет отправляться из Минска в 14:07 и прибывать в Пинск в 18.09. Обратно из Пинска поезд №860 отправится в 18.39 и прибудет в столицу в 22.43. В пути запланированы остановки по станциям Барановичи-Полесские, Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец. Стоимость билета от Минска до Пинска составит Br9,95.

Продажа билетов на поезда региональных линий бизнес-класса начинается за 20 суток до отправления поезда.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.-0-