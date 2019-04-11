БЖД открывает 12 апреля продажу билетов на поезд Минск-Варна

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительная продажа билетов на поезд № 451/452 Минск-Варна отправлением из белорусской столицы 10 июня открывается с 12 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест.

Из Минска он будет отправляться в 17.37 (10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября) и прибывать в Варну в 10.20 (12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно).

Из Варны поезд будет отправляться в 19.05 (12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября) и прибывать в Минск в 11.04 (14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября соответственно).

Состав сформирован из вагонов купейного типа, оснащенных системой кондиционирования воздуха.

Предварительная продажа проездных документов (билетов) проходит за 60 суток до отправления поезда.

Более подробную информацию о расписании следования поезда, стоимости проезда и наличии мест можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, а также в контакт-центре по телефону 105 и железнодорожных кассах.

"Традиционно данный маршрут пользуется популярностью у жителей Беларуси. В прошлом году в международном сообщении поездом № 451/452 Минск-Варна проследовало более 3,5 тыс. человек", - отметили в пресс-центре.-0-