БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога отменяет некоторые поезда по маршруту Минск - Брест - Минск из-за ремонта мостов 21-22 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.

"В связи с плановым капитальным ремонтом железнодорожных мостов на перегонах Грицевец - Лесная и Береза Картузская - Оранчицы участка Барановичи - Брест с 8.00 21 июля до 7.00 22 июля изменен порядок проезда в сообщении Минск - Брест - Минск", - отметили в пресс-центре.

Отменяется поезд №735 Минск - Брест (с отправлением из Минска 20 июля).

21 июля не будут курсировать поезда №651 Минск - Брест, №725/726, 727/728, 737/738, 735/736 Минск - Брест - Минск, №701 Минск - Брест.

22 июля не будут ходить поезда №662 Брест - Минск, №702, 736 Брест - Минск.

Отдельные поезда Минск - Брест - Минск будут курсировать в сообщении Минск - Барановичи - Минск.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №661 Минск - Брест 21 июля будет следовать измененным расписанием через Барановичи - Лунинец.

Маршрут отдельных поездов региональных линий экономкласса Брест - Барановичи - Брест установлен в сообщении Брест - Оранчицы - Брест.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит заранее планировать поездки с учетом предоставленных сведений.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам", с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в контакт-центре по номеру 105.-0-