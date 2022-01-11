БЖД перевезла 2,5 млн пассажиров за время новогодних и рождественских праздников

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезда Белорусской железной дороги с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года перевезли более 2 466 000 пассажиров во всех видах сообщений, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период новогодних и рождественских праздников 2020-2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Наибольшую динамику роста показали поезда городских линий, которыми перевезено 119 200 пассажиров - это на 29,4% выше, чем за аналогичный период 2020-2021 года. Высоким спросом пользовались поезда экономкласса в региональном сообщении - ими проследовали более 1 651 400 пассажиров (99,7% по отношению к предыдущим новогодним перевозкам). На 20,8% возросли перевозки поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, которыми воспользовались более 491 200 пассажиров.

Поезда международных линий перевезли более 204 тыс. пассажиров. "Международное железнодорожное пассажирское сообщение было возобновлено 8 февраля 2021 года с началом курсирования поездов между Беларусью и Россией", - напомнили в БЖД.-0-