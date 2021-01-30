БЖД планирует до 2023 года завершить проект по развитию перевозок между Минском и городами-спутниками

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует до 2023 года завершить проект по развитию пассажирских перевозок между Минском и городами-спутниками. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на итоговом заседании технико-экономического совета БЖД, сообщили БЕЛТА в пресс-центре дороги.

"Алексей Авраменко потребовал принять меры по обеспечению финансовой устойчивости железнодорожной отрасли, совершенствованию тарифной политики, а также обратил внимание на выполнение в 2021-2025 годах мероприятий, обозначенных в программных документах. В частности, БЖД до 2023 года необходимо завершить проект по развитию пассажирских перевозок между Минском и городами-спутниками", - рассказали в пресс-центре.

Также министр акцентировал внимание на необходимости продолжать работу по дальнейшей автоматизации технологических процессов и цифровой трансформации Белорусской железной дороги. "Сегодня это становится необходимым условием для снижения затрат и, как следствие, повышения конкурентоспособности услуг", - подчеркнул он.

На заседании отметили негативное влияние эпидемиологической ситуации на работу пассажирского комплекса в 2020 году. Введение ограничений по перемещению населения в связи с распространением коронавирусной инфекции привело к полному прекращению курсирования поездов в международном сообщении. Процессы, связанные с распространением COVID-19, оказали влияние и на мобильность населения в пределах Беларуси.

"Если ограничительные меры на передвижение граждан в международном сообщении будут поэтапно сниматься со второго полугодия, выполнение показателя "пассажирооборот" в 2021 году прогнозируется на уровне 4,5 млрд пассажиро-километров, или 121,2% к 2020 году. В пределах страны в этом случае ожидается темп роста не менее 117,4% к уровню 2020 года", - рассказали в пресс-центре.

По словам начальника БЖД Владимира Морозова, для достижения поставленных целей необходимо продолжить работу по повышению качества обслуживания пассажиров, совершенствованию способов реализации проездных документов, ускорению движения поездов в межрегиональном сообщении. Важно также обновлять подвижной состав. В 2021 году ожидается поступление 6 электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса, которые будут задействованы на основных направлениях.-0-