БЖД планирует отремонтировать около 300 км пути и 20 мостов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2022 году планирует отремонтировать около 300 км пути и 20 мостов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В течение 2021 года на Белорусской железной дороге выполнен ремонт 241,9 км пути. Кроме того, произведен капитальный ремонт 28 железнодорожных мостов.

По итогам прошлого года также уложено более 180 км плетей бесстыкового пути. "Бесстыковой путь обладает рядом преимуществ. Он не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает снижение шумового воздействия железнодорожного транспорта, а также позволяет повысить плавность хода, что положительно влияет на комфорт пассажиров", - рассказали в пресс-центре.

Для усиления верхнего строения пути и увеличения скоростей движения поездов заменено более 150 комплектов стрелочных переводов.

"Выполнение всех видов работ по ремонту и содержанию железнодорожного полотна позволило увеличить допускаемые скорости движения пассажирских поездов на 200 км пути", - отметили в БЖД.

Для обеспечения безопасности движения поездов, выполнения работ по текущему содержанию и ремонту ж/д пути в путевом хозяйстве Белорусской железной дороги сегодня эксплуатируется более 400 единиц специального железнодорожного подвижного состава.

"В 2022 году планируется выполнить ремонт 296,7 км пути, заменить 200 комплектов стрелочных переводов новыми на железобетонных брусьях, капитально отремонтировать 20 железнодорожных мостов", - сказали в пресс-центре.

Планомерная работа по ремонту пути, проводимая на БЖД, направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок, а также комфорта пассажиров.-0-