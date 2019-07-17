БЖД планирует внедрить услугу по оплате белья в поездах при покупке билета в кассе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует внедрить услугу по оплате белья в поездах при покупке билета в кассе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Речь идет о том, чтобы предоставлять такую услугу по желанию пассажира: покупая билет на поезд, он сможет сразу в кассе заплатить и за пользование постельным бельем в купейных и плацкартных вагонах.

С 15 июля данная дополнительная услуга на Белорусской железной дороге предоставлялась в тестовом режиме. При оформлении проездных документов через интернет она была недоступна. Как пояснили в БЖД, "по техническим причинам в процессе оформления билета через интернет стоимость билета отображалась вместе со стоимостью постельного белья, однако при оплате билета стоимость постельного белья не взималась".

"С 18 июля предоставление данной услуги будет приостановлено для доработки программного обеспечения, - отметили в пресс-центре. - О предоставлении услуги будет сообщено на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги".-0-