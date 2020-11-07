БЖД планирует запустить поезда городских линий из Минска в Фаниполь и Дзержинск

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует запустить поезда городских линий из Минска в Фаниполь и Дзержинск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Главная идея городских линий - обеспечить устойчивую транспортную связь столицы с городами-спутниками. Запуск таких электропоездов - часть планомерной работы белорусской магистрали по развитию пассажирских перевозок и улучшению качества оказываемых услуг населению. Поездами городских линий сегодня можно доехать до Смолевичей, Заславля и Руденска. В планах Белорусской железной дороги - организация движения поездов городских линий между столицей и городами-спутниками Фаниполем и Дзержинском", - рассказали в пресс-центре.

В БЖД обратили внимание на удобство таких маршрутов. Пассажиры с минимальными затратами времени могут пересаживаться на другие виды общественного транспорта, что позволяет обеспечивать устойчивую связь крупных жилых микрорайонов, промышленных зон, а также городов-спутников Минска и населенных пунктов, прилегающих к маршрутам курсирования электропоездов. Кроме того, их использование сокращает нагрузку на окружающую среду, улично-дорожную сеть и коммунальный городской транспорт, сдерживая рост потока автомобилей.

"На станциях Минск-Восточный и Минск-Пассажирский сформированы транспортно-пересадочные узлы со всеми линиями минского метро и наземным транспортом. Высокая провозная способность и увязка с другими видами общественного транспорта позволяют говорить о городских линиях как о неотъемлемой части транспортной системы столичной агломерации", - подчеркнули в БЖД.

Маршруту поездов городских линий Минск - Смолевичи 6 ноября исполнилось пять лет. Он проходит по одному из самых пассажиронапряженных участков белорусской магистрали. Как отметили в пресс-центре, востребованность данной транспортной услуги у местного населения стабильно высокая. В самом райцентре проживают около 15,5 тыс. человек, многие из которых работают и учатся в Минске. Кроме того, по ходу движения до Смолевичей поезда городских линий делают 10 остановок, из них восемь - за пределами городской черты.

В 2016 году поезда городских линий на участке Минск-Восточный - Смолевичи перевезли 184,7 тыс. человек, год спустя - 234,7 тыс., в 2018-м - уже 295,8 тыс., а в 2019-м - чуть более 348 тыс. пассажиров.-0-