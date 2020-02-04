БЖД почти в два раза увеличила продажу билетов на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога за три последних месяца почти в два раза увеличила продажу билетов на поезда, курсирующие по территории России, Казахстана и Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД совместно с железнодорожными администрациями этих стран реализовала с 1 ноября 2019 года возможность продажи проездных и перевозочных документов по внутреннему тарифу на территории одного государства во внутреннем сообщении другого.

Пассажиры получили возможность приобретать документ для проезда в поездах, курсирующих по России, Казахстану и Кыргызстану, в пунктах продажи БЖД (а также с использованием мобильного приложения и официального сайта) по внутреннему тарифу, действующему на территории этих стран. За три месяца с момента нововведения БЖД реализовала 6,8 тыс. билетов на поезда, курсирующие по России, Казахстану и Кыргызстану. Это на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов, когда продажа проездных документов по территории этих государств осуществлялась по международному тарифу.

Пассажиры других государств СНГ и стран Балтии с 1 ноября 2019 года также имели возможность в своих пунктах продажи оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Беларуси, по действующим внутренним тарифам. Таким образом, с 1 ноября 2019 года по 2 февраля этого года было продано 5,7 тыс. билетов, что на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов, когда они реализовывались по международным тарифам.

Подробную информацию о наличии билетов на поезда и стоимости проезда можно узнать на официальном сайте БЖД и в контакт-центре по телефону 105.-0-