БЖД пояснила, как будут ходить поезда в сообщении с Россией

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога пояснила, как будут ходить поезда в сообщении с Россией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-центра БЖД.

Международные поезда в сообщении Беларусь - Россия с 17 марта до 00.00 19 марта будут следовать в полном объеме согласно действующему графику. Вместе с тем, с 00.00 18 марта до 1 мая временно ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. Белорусская железная дорога просит пассажиров, которые планировали посещение РФ в этот период, учитывать данное ограничение.

Пассажиры, которые решили отложить поездку в РФ, могут вернуть билеты с 17.00 17 марта до 00.00 19 марта. Это можно сделать в билетных кассах Белорусской железной дороги без дополнительных плат и сборов. Возврат денег будет производиться в полном объеме на основании проездных документов.

В БЖД обратили внимание, что полный возврат провозных платежей по электронным проездным документам будет только в билетных кассах Белорусской железной дороги.

"Из Российской Федерации в Беларусь наши соотечественники могут следовать международными пассажирскими поездами без всяких ограничений", - подчеркнули в пресс-центре.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике поездов в сообщении Беларусь - Россия после 00.00 19 марта и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 22239 25 47).-0-