БЖД получила дизель-поезд польского производства

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога обновляет парк моторвагонного подвижного состава. Сегодня прибыл шестивагонный дизель-поезд производства польской компании PESA Bydgoszcz SA, сообщили БЕЛТА в пресс-центе БЖД.

Дизель-поезд серии ДП6 приобретен по Государственной программе развития транспортного комплекса на 2016-2020 годы. В ближайшее время специалисты компании проведут пуско-наладочные работы. Техника пройдет приемочные и сертификационные испытания, после чего начнется эксплуатация с пассажирами. До конца года ожидается поставка еще двух аналогичных поездов, а в 2020-м - трех. Финансовую поддержку в приобретении подвижного состава оказывает "АСБ Лизинг".

В шестивагонном дизель-поезде насчитывается 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения - 140 км/ч. Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта. Мягкие кресла оборудованы индивидуальными регулировками положения спинки и подлокотников, розетками для подзарядки гаджетов. Вагоны обеспечены информационной аудио- и видеосистемой, беспроводным интернетом по системе Wi-Fi. В салоне имеется многофункциональная зона для людей с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом.

Кроме того, установлена система кондиционирования воздуха, тепловые завесы входных дверей препятствуют поступлению холодного и выходу теплого воздуха. Пониженный пол и двери с выдвижными ступеньками делают максимально быстрой и удобной посадку, предусмотрены откидные трапы. Двери открываются по нажатию специальных кнопок, при этом в целях безопасности они блокируются во время движения. Установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком.

"Приобретение современного моторвагонного подвижного состава связано с реализацией нового формата пассажирских перевозок. Он предусматривает организацию перевозок между областными центрами комфортабельными дизель- и электропоездами, что высвобождает из эксплуатации вагоны локомотивной тяги и тяговый подвижной состав. При этом акцент сделан на перевозки в дневное время", - отметили в пресс-центре.

В настоящее время современные электро- и дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса курсируют по маршрутам Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Гродно, Минск-Полоцк, Могилев-Гомель и Могилев-Полоцк. Планируется, что закупаемые дизель-поезда будут задействованы по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса Минск-Витебск, Минск-Гродно и Минск-Могилев.-0-

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