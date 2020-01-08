БЖД предлагает скидку до 25% при покупке одним человеком целого купе в СВ в сообщении с Россией

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 9 января по 31 мая предлагает дополнительную скидку до 25% (в зависимости от расстояния следования) при оформлении целого купе в вагоне СВ одним пассажиром. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Стоимость сервисных услуг (постельное белье и набор питания) будет взиматься за проезд одного пассажира.

При этом в БЖД уточняют: скидка будет действовать в поездах, курсирующих в международном сообщении с Российской Федерацией (кроме поезда № 2/1 Минск-Москва). При ее предоставлении другие скидки не будут применяться.

Оформление проездного документа осуществляется на одном бланке и только в железнодорожных кассах, отмечают в БЖД.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и стоимости проезда можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, а также по телефону 105.-0-