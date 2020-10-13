БЖД предупреждает о перебоях в работе электронных сервисов по продаже билетов утром 14 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает о перебоях в работе электронных сервисов по продаже билетов утром 14 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"14 октября с 9.00 до 12.00 в связи с проведением плановых технических работ возможны кратковременные перерывы в работе сервисов по продаже билетов, получению информации о расписании движения поездов и информации справочного характера в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в указанный период обращаться в билетные кассы", - говорится в сообщении.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.-0-